Resmi rezerv varlıkları yüzde 4,6 artış gösterdi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre resmi rezerv varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 92 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,4 artarak 43,9 milyar dolar olarak gerçekleşti

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