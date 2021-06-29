Tavukları ölen girisimciye Pakdemirli’den 5 bin hayvan

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde elektrik arızasından dolayı 8 bin 500 tavuğu ölen Sevim Demir'i cep telefonu ile görüntülü arayarak destek verdi. Pakdemirli, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt'un cep telefonundan Sevim Demir ile görüntülü konuştu.

'BAYRAMIM OLACAK'

Her zaman üretenin yanında olduklarını ve her türlü desteği verdiklerini belirten Pakdemirli, "Sizin de kadın girişimci olduğunuzu ve tek başına ayakta durmaya çalıştığınızı görünce biz de destek olalım dedik. Çarşamba günü size 5 bin tavuk teslimi olacak. Gerekiyorsa biraz daha yardımcı oluruz. Sizler var oldukça, üretime devam ettikçe bizler de size destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Pakdemirli'nin desteğini duyunca çok sevinen Demir ise, "4 çocuğumla ayakta durmaya çalışıyorum. Allah kendinden de, yardımcı olanlardan da razı olsun. Bakanım 5 bin tavuk göndereceğini ve bir şeyler daha yapacağını söyledi. Tavuklar geldiğinde benim bayramım olacak" şeklinde konuştu.