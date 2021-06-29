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Haberler Ekonomi TMSF Sürat Kargo’yu satıyor

’yu satıyor

TMSF Sürat Kargo’yu satıyor

29.6.2021

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 32.5 milyon muhammen bedel üzerinden ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. Nurkay Makina'nın muhammen bedeli ise 15.8 milyon TL olarak belirlendi.
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