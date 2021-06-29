  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye’deki e-ticaret trafiği tavan yaptı

’deki e-ticaret trafiği tavan yaptı

Türkiye’deki e-ticaret trafiği tavan yaptı

29.6.2021

PANDEMİ döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor. Bir alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da günlük 3 milyon 726 bin olan e-ticaret sipariş adedi, 2020'de yüzde 68'lik büyüme ile 6 milyon 273 bin oldu. Kargo şirketlerince sağlanan toplam gönderiler arasında, e-ticaret gönderilerinin payı da yüzde 60'a çıktı. E-ticaret trafiğinde İstanbul yüzde 35, Ankara yüzde 11, İzmir ise yüzde 6'lık bir paya sahip.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’deki e-ticaret trafiği tavan yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.