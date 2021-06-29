Türkiye’deki e-ticaret trafiği tavan yaptı

PANDEMİ döneminde artan internet alışverişleri rekor düzeyde seyrediyor. Bir alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019'da günlük 3 milyon 726 bin olan e-ticaret sipariş adedi, 2020'de yüzde 68'lik büyüme ile 6 milyon 273 bin oldu. Kargo şirketlerince sağlanan toplam gönderiler arasında, e-ticaret gönderilerinin payı da yüzde 60'a çıktı. E-ticaret trafiğinde İstanbul yüzde 35, Ankara yüzde 11, İzmir ise yüzde 6'lık bir paya sahip.

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