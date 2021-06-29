Türkiye’nin güven belgesi dünyaya örnek oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgınla mücadele kapsamında TSE'nin Türkiye'deki işletme, okul ve alışveriş merkezlerinin güvenli hizmet ve üretim konularında belgelendirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, sanayi kuruluşlarında salgının üretime etkisini azaltmak, pandemi öncesindeki kazanımlara geri dönmesini sağlamak üzere güvenli üretim belgelendirme programı başlatıldığını anımsattı.



TURİZMDE HASSASİYET

Bakan Varank, bugüne kadar güvenli üretim belgesi alan kuruluş sayısının bin 431 olduğunu ifade etti. Hizmet sektöründeki pek çok kuruluşun başvurmasıyla bu alan için de belgelendirme modeli oluşturuldu. Bakan Varank bu alanda güvenli hizmet belgesi alan işletme sayısının da bin 481'e ulaştığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayımlanan "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı"'nda da TSE aktif rol alıyor. Konaklama, ulaşım, tesis çalışanları, yolcuların sağlık durumuna uzanan birçok başlıkta önerilen tedbirleri içiren kriterler kapsamında konaklama tesisleri denetlendi. Bakan Varank 486 turizm tesisine "güvenli turizm belgesi" verildiğini belirtti. Eğitim ve öğretimin kesintisiz, güvenilir, kontrollü, hijyenik ortamda sürdürülmesi için başlatılan çalışmalara da dikkat çeken Bakan Varank, "Okulum temiz belgesi alan okul sayısı 2315, güvenli kampüs belgesi alan üniversite sayısı ise 3. AVM'ler de belgelendiriliyor. Temel amaç, tedarik sürecinde kesintiye mahal vermeden başvuru sahibi kuruluş çalışanları, kuruluşun üretimi ya da verdiği hizmetten etkilenen kişilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanmasıdır" açıklamasını yaptı.



GIDADA 'ÇİFT YILDIZ'

TSE tarafından ayrıca "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı" da uygulanıyor. Söz konusu standardın uygulanmasıyla, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek tehlikeler, önceden belirlenerek kontrol altına alınıyor. Enstitü'nün gıda laboratuvarlarında belgelendirme ve deney taleplerinin yanı sıra, üreticiler, tedarikçiler, enstitüler ve özel bireylere analiz hizmetleri de sağlanıyor. Sonucun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 yıl olan Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, TSE Kritere Uygunluk Belgesi, Glutensiz Belgesi ve TSE Yıldız/ Çift Yıldız Belgesi düzenleniyor.



MEZOPOTAMYA HAYATA GEÇIYOR

ADIYAMAN, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, 'Mezopotamya' adıyla global bir kimliğe dönüşüyor. Düzenlenen törende konuşan Bakan Mustafa Varank, "Bir başka deyişle 'medeniyetlerin beşiği' Mezopotamya. İnsanoğlu ilk yazılarını burada yazdı, tarihini burada öğrendi. Mezopotamya'yı global bir marka haline getirip insanların zihnine kazımak istiyoruz" dedi.

Hazal ATEŞ