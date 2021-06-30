‘İzmir gurur madalyonlarıyla donatılmalı’

BERGAMA ve Efes'in UNESCO tarafından tescillendiğini vurgulayan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Böylesine önemli değerlerimizin yeterince reklamı yapılmıyor. İnanç turizmini destekleyen bu değerlerimizin tanıtımı, belediye başkanlarının asli görevleri arasında yer almalı" dedi. Tercan, "Bina giydirmeyle tanıtabiliriz. Yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapan Fuar İzmir'i UNESCO'nun gurur madalyonları ile süsleyelim. Ayrıca kentin merkezi yerlerinde dev panolarda da turizm zenginliğimizi sergileyebiliriz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR