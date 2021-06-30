  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi ‘İzmir gurur madalyonlarıyla donatılmalı’

‘İzmir gurur madalyonlarıyla donatılmalı’

‘İzmir gurur madalyonlarıyla donatılmalı’

30.6.2021

BERGAMA ve Efes'in UNESCO tarafından tescillendiğini vurgulayan Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Böylesine önemli değerlerimizin yeterince reklamı yapılmıyor. İnanç turizmini destekleyen bu değerlerimizin tanıtımı, belediye başkanlarının asli görevleri arasında yer almalı" dedi. Tercan, "Bina giydirmeyle tanıtabiliriz. Yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapan Fuar İzmir'i UNESCO'nun gurur madalyonları ile süsleyelim. Ayrıca kentin merkezi yerlerinde dev panolarda da turizm zenginliğimizi sergileyebiliriz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İzmir gurur madalyonlarıyla donatılmalı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.