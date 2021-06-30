MEF Üniversitesi 11 öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; MEF Üniversitesi "Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan, tüm bölümlerinde "Flipped Learning" öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemiz Mühendislik, Sanat Tasarım ve Mimarlık, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ve Hukuk Fakültelerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.