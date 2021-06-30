Mutlu: Salgın sürüyor tedbirlerde gevşemeyelim

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelgenin yayımlandığını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Genelgeye göre 1 Temmuz'dan itibaren yeni bir süreç başlıyor. Yeni kararlar esnaf sanatkarlara nefes aldıracaktır. Ancak salgın hala sürüyor, toplumun gevşememesi, her kesiminin hassasiyetle kurallara uymaya devam etmesi önemli" diye konuştu. Uzun süredir sıkıntılı bir dönem yaşayan esnaf sanatkarların rahatlayacağını kaydeden Mutlu, "Yeni süreç hayırlı olsun. Kısıtlamalar ve yasakların çoğu kalkacak, faaliyetine ara veren işletmeler tekrar çalışmaya başlayacak, kahvelerde oyun, nişan düğün merasimleri, yeme içme yerlerindeki kişi sayısı, toplu ulaşımda kapasite sınırlamasına dair kısıtlamalar uygulanmayacak" dedi.

HERKESİN GÖREVİ

Esnaf sanatkarların bugüne kadar özveri ile tedbirlere uymaya özen gösterdiğine dikkat çeken Mutlu, "Bundan sonra da kurallar doğrultusunda işimizin başında olacağız. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Uzmanlar vatandaşların aşı olsa bile maske mesafe hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Toplumun her kesimi gevşemeden salgınla mücadeleyi sürdürmelidir. Şu an nargile salonu-kafesi işyerlerinde sıkıntı sürüyor. En kısa zamanda bu sorunun da çözülmesini umuyoruz. Tedbirlere hassasiyetle riayet ederek, önemli mesafe alınan mücadelede başarılı olmayı ve yakında tüm sınırlamalara gerek kalmamasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



ESNAFIN BEKLENTİLERİ

BÜYÜK fedakarlıklarda bulunarak işlerini kaybetme pahasına kurallara uyan esnaf sanatkarların yeni destekler beklediğini dile getiren Mutlu şunları söyledi: "Salgından en fazla zararı esnaf kesimi gördü. Eski günlerine dönmeleri, pandemide uğradıkları zararı telafi etmeleri çok zor. Bu nedenle üyelerimize yönelik bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli Toparlanma Kredileri'nin planlanması yararlı olacaktır. Aynı şekilde pandemide çalışamayan esnafın devlete ve bankalara olan borçları faizsiz bir yıl ötelenmelidir. Stopaj ve katı atık bedeli konusunda esnaf kesiminin maruz kaldığı haksızlıklara çözüm getirilmeli, işletmeleri uzun süredir kapalı olan esnafın mülk sahipleri ile yaşadığı sorunları gidermek için hazırlanan yasal düzenlemeye hız verilmedir. İçimizde yaşattığımız sorumluluk ve dayanışma duyguları ile bu zor günleri aşacağımıza inanıyor, sağlıklı günler ve hayırlı kazançlar diliyorum."