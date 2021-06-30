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Haberler Ekonomi Türkiye yüzde 5,5 büyüyecek

Türkiye yüzde 5,5 büyüyecek

Türkiye yüzde 5,5 büyüyecek

30.6.2021

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) tahminine göre, Türkiye ekonomisi bu yıl yüzde 5,5 büyüyecek. Banka raporunda tahminleri yukarı yönlü revize etti. Türkiye ile ilgili öngörü de yüzde 0,5 yukarı çekildi. Bu yıl Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki ülkelerde ortalama yüzde 4,2 büyüme öngören EBRD, Ekim 2020'de bu oranı yüzde 3,6 olarak açıklamıştı. Raporda Türkiye'deki ekonomik büyümede itici gücün ihracat olacağı belirtildi. EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ekonomik durgunluğun beklenenden daha az olduğunu söyledi.

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