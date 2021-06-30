Yapılandırma için 2.2 milyon başvuru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının yapılandırılmasında bugüne kadar 2 milyon 248 bin 894 kişinin başvuruda bulunduğunu, 101 milyar 7 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı. Bilgin, yapılandırmanın sunduğu avantajlar ve ödeme kolaylıklarından faydalanabilmesi için en kısa sürede başvuru yapılması çağrısı yaptı.

İLK TAKSİT 1 KASIM'DA

Prim borçlarını yeniden yapılandırarak, çalışma hayatı aktörlerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladıklarını ifade eden Bilgin, SGK prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunu anımsattı. Bilgin, Bağ-Kur sigortalılar ve isteğe bağlı sigortalılar gibi primini kendisi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden yapabileceklerini kaydederek, "Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, SGK İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek. Genel Sağlık Sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacak, bu kapsamdaki tüm borçlar otomatik olarak yapılandırılacak" dedi. Bu yapılandırmadan önce hala uygulaması devam eden 7256 sayılı Kanun kapsamında 2 milyon 248 bin 894 başvuru alındığını belirten Çalışma Bakanı Bilgin, "Toplamda 101 milyar 7 milyon TL borç yapılandırıldı. 01 Haziran 2021 tarihi itibarıyla da 14 milyar 100 milyon TL tahsilat gerçekleştirildi. Yapılandırmaya başvurmayan ya da yapılandırmaları bozulanlar, 7326 sayılı Kanundan faydalanabilecekler" bilgisini verdi.

KESİNLEŞEN ALACAKLAR

Bakan Bilgin, prim yapılandırmasının Nisan 2021 ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını belirtirken, Bağ-Kur sigortalılarının da bu kapsamda olduğunu kaydetti.

30 KASIM'A KADAR TEST YAPTIRIN

GSS prim borcu bulunanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar anapara borçlarının tamamını ödemesi halinde, gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. İsteyen Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borçlarının yeni tutar üzerinden 1 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.