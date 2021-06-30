Yenilenebilir enerjide destekler başlıyor

YENİLENEBİLİR enerjide 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek santraller için Türk lirasıyla destek dönemi başlıyor. YEKDEM kapsamında hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için 54 kuruş alım garantisi verilecek.

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