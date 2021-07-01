  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Atık ithalatına kriter getirilsin

Atık ithalatına kriter getirilsin

Atık ithalatına kriter getirilsin

1.7.2021

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, atık plastik ambalaj ithalatına kriter belirlenerek onay verilmesi gerektiğini belirterek, "Atık ithal plastik atık çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atık ithalatına kriter getirilsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.