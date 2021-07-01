Atık ithalatına kriter getirilsin

TOBB Türkiye Atık ve Geri Dönüşüm Sanayi Meclisi Başkanı Ali Kantur, atık plastik ambalaj ithalatına kriter belirlenerek onay verilmesi gerektiğini belirterek, "Atık ithal plastik atık çevreye olumsuz bir faktör yaratmamalı, ham madde olarak kullanılmalı" dedi.

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