Bakan Elvan: Merkez Bankası’na müdahale de

KARARNAMEDE, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla kurulduğu vurgulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, fiyat istikrarını sağlamanın Merkez Bankası'nın görevi olduğuna dikkati çekerek "Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankasına müdahale söz konusu değildir" değerlendirmesini yaptı.

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