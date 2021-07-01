Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan bir ilke daha imza attı. Uğur Erdoğan, üyelerine, internetten MERSİS ile randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki tüm tescil işlemlerini, istedikleri saatte ve hızlıca yaptırmaları imkânını sağladı.
■ SEBAHATTİN ALP
DTO’dan hızlı tescil hizmeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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