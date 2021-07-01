DTO’dan hızlı tescil hizmeti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan bir ilke daha imza attı. Uğur Erdoğan, üyelerine, internetten MERSİS ile randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki tüm tescil işlemlerini, istedikleri saatte ve hızlıca yaptırmaları imkânını sağladı.

■ SEBAHATTİN ALP