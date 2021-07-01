  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi DTO’dan hızlı tescil hizmeti

DTO’dan hızlı tescil hizmeti

DTO’dan hızlı tescil hizmeti

1.7.2021

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan bir ilke daha imza attı. Uğur Erdoğan, üyelerine, internetten MERSİS ile randevu alarak, odalarının Ticaret Sicili Birimi'ndeki tüm tescil işlemlerini, istedikleri saatte ve hızlıca yaptırmaları imkânını sağladı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DTO’dan hızlı tescil hizmeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.