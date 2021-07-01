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Ekonomide reform adımları sürüyor

Enflasyonla mücadelede önemli rol üstlenecek ile çalışmalarda eşgüdümü sağlayacak ve istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Ekonomide reform adımları sürüyor

1.7.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı reform adımları bir bir yaşama geçiyor. Enflasyonla mücadelede önemli rol üstlenecek Fiyat İstikrarı Komitesi ile ekonomi politikalarında eşgüdümü sağlayacak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu kuruldu " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan iki ayrı kararname ile Kurul, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve genel koordinasyonu sağlayacak.

SEKRETERYA GÖREVİ
Kurulun faaliyet ve kararlarına ilişkin uygulama sonuçları Cumhurbaşkanı ile paylaşılacak. Kurul'un sekretarya hizmetini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek bakan yardımcısı yürütecek. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında, bakanlar ve Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

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