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Haberler Ekonomi Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru

1.7.2021

SICAKLIKLARIN yükselmesi ve talebin artmasıyla birlikte elektrik tüketiminde önceki gün 1 milyon 19 bin 748 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı. Üretimde ilk sırada yüzde 34 payla doğalgaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,8 ile ithal kömür santralleri izledi
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