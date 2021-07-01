İhracat Mayıs’ta yüzde 65.7 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat yüzde 54 artışla 20 milyar 627 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2020'de yüzde 74,3 iken geçen ay yüzde 80'e çıktı. İhracat ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat yüzde 25,2 yükselişle 103 milyar 485 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ocakmayıs döneminde yüzde 13,1 azalarak 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,3'e yükseldi. Mayıs'ta Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada yer aldı.

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