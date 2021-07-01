  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kamuda tasarruf zamanı

zamanı

kurumlarında uygulanmak üzere tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Buna göre yeni inşaata başlanmayacak taşıt sayısı yüzde 20 oranında azaltılacak

Kamuda tasarruf zamanı

1.7.2021

KAMUDA her kalemde tasarruf dönemi başladı. Bu çerçevede taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis, arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

GENELGEDEKI MADDELER
KAMU harcamalarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelgede yer alan maddeler şunlar: ● Kaynaklar etkili, verimli kullanılacak ● Taşıt kullanımında tasarrufa giriliyor. Kamu araçları özel işlerde, tatilde kullanılamayacak ● Kiralama ve satın alma yapılmayacak ● Hizmet binası, sosyal tesis, lojman alınmayacak ● Yeni inşaata başlanmayacak, kiralamaya gidilmeyecek ● Yeni taşıt edinimi olmayacak ● Bütçede yük olacak iş artışına gidilmeyecek ● Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek ● Atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak ● Danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak ● Kutlama yapılmayacak, hediye verilmeyecek ● Plaket, ajanda bastırılmayacak ● Temsil, ağırlama ödenekleri zorunlu olmadıkça kullanılmayacak ● Zorunlu haller dışında fazla mesai yapılmayacak ● Belediyelerde araç saltanatı bitiyor ● Kâğıt kullanımı azaltılacak, raporlar elektronik ortamda hazırlanacak ● Faaliyetlere yönelik dergi, kitap basılmayacak, internetten yayınlanacak. ● Toplantılar uzaktan erişimle yapılacak. ● Enerji, su giderleri düşürülecek.

HAZAL ATEŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kamuda tasarruf zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.