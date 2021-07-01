Kamuda tasarruf zamanı

KAMUDA her kalemde tasarruf dönemi başladı. Bu çerçevede taşıt sayısı yüzde 20 azaltılacak, yeni inşaata başlanmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, hiçbir surette hizmet binası, lojman, sosyal tesis, arsa ve arazi satın alınmayacak. İletişim ve temsil giderleri, cep telefonu limiti sınırlandırılıyor. Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek, atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak, danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak. Uçuş milleri şahıslar tarafından kullanılamayacak. Bakanlar makam hizmetinde en fazla 3 hizmet taşıtı kullanabilecek. Ömrünü tamamlamayan demirbaş değiştirilmeyecek.

GENELGEDEKI MADDELER

KAMU harcamalarının azaltılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelgede yer alan maddeler şunlar: ● Kaynaklar etkili, verimli kullanılacak ● Taşıt kullanımında tasarrufa giriliyor. Kamu araçları özel işlerde, tatilde kullanılamayacak ● Kiralama ve satın alma yapılmayacak ● Hizmet binası, sosyal tesis, lojman alınmayacak ● Yeni inşaata başlanmayacak, kiralamaya gidilmeyecek ● Yeni taşıt edinimi olmayacak ● Bütçede yük olacak iş artışına gidilmeyecek ● Milli bayramlar dışında davetler düzenlenmeyecek ● Atamalar yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak ● Danışmanlık hizmetleri kısıtlanacak ● Kutlama yapılmayacak, hediye verilmeyecek ● Plaket, ajanda bastırılmayacak ● Temsil, ağırlama ödenekleri zorunlu olmadıkça kullanılmayacak ● Zorunlu haller dışında fazla mesai yapılmayacak ● Belediyelerde araç saltanatı bitiyor ● Kâğıt kullanımı azaltılacak, raporlar elektronik ortamda hazırlanacak ● Faaliyetlere yönelik dergi, kitap basılmayacak, internetten yayınlanacak. ● Toplantılar uzaktan erişimle yapılacak. ● Enerji, su giderleri düşürülecek.

HAZAL ATEŞ