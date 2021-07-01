Turkish Cargo, 100 milyon doz aşıyı 35’ten fazla ülkeye ulaştırdı

Dünyada en çok ülkeye uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo güzel günlere dönüş için durmaksızın uçmaya, pandemiyle mücadeleye katkı sunmaya devam ediyor. Salgın döneminde, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı liderliğinde, daralan sektörün aksine büyümeyi başaran hava kargo markası aşı taşımalarında da önemli bir misyon üstleniyor. Turkish Cargo güçlü filosu, geniş uçuş ağı ve hizmet kalitesiyle 100 milyon doz Kovid-19 aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırdı.

AYCI: TURKİSH CARGO DÜNYAMIZ İÇİN BİR ŞANS

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Salgın insan sağlığı için benzersiz bir tehditken Turkish Cargo markamız bu tehditle mücadelede önemli bir şanstır. Sahip olduğu uluslararası hava köprüsü sayesinde markamız yüzden fazla ülkeye aşı taşıyabilmekte ve aşı üretim merkezine çok uzak olan ülkeler için dahi nefes olmaktadır.

Bugüne kadar başta ülkemize yaptığımız uçuşlar olmak üzere Çin'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ve bu gibi yüzlerce aşı taşımasında kendini kanıtlayan Turkish Cargo 100 Milyon doz taşımaya ulaşarak güvenilirliğini ortaya koymuştur. Bu başarılı operasyonlar ile ilaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'e çıkardık ve aşı taşımacılığında en aktif taşıyıcılar arasında yer aldık. Her geçen gün artan aşılamaya paralel bir şekilde, salgınla mücadeleyi kazanana kadar bu sorumluluğu üstlenmeye devam edeceğiz." dedi.

Turkish Cargo uluslararası aşı dağıtımının başlamasıyla birlikte, üretim merkezlerinden geniş uçuş ağındaki varış noktalarına gerçekleştirdiği 250'den fazla uçuş ile 450 tona eş değer 100 milyon doz Kovid-19 aşısı taşıdı. Hava kargo taşıyıcısı, Kovid-19 aşılarını başta Türkiye olmak üzere Bakü, Roma, Belgrad, Kopenhag, Miami, Sao Paulo, Mexico City gibi kilit ve sertifikalı destinasyonlara ulaştırarak 400'den fazla destinasyon arasında küresel bir koridor oluşturdu. Özel kargo taşımalarında 30 yıllık deneyime sahip olan başarılı marka, 7 farklı türde Kovid-19 aşısını, özel soğutma sistemlerine sahip konteynerlarda korunaklı bir şekilde taşıyarak farklı özelliklere sahip tüm aşılarda yetkinliğini kanıtladı.

İlaç ve ilaç ürünleri kapsamındaki taşımalarında pazar payını yüzde 7,5 seviyesine yükselten Turkish Cargo, pandemi sürecinde sağlık taşımalarına öncelik vererek, soğuk hava deposu anlamında kapasitesini genişletti, pasif ve aktif konteyner kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Başarılı marka özellikle; gıda, yardım malzemesi, tıbbi ürünler, medikal ekipmanlar gibi acil ihtiyaçların tüm dünyaya ulaştırılması ve global ilaç tedarik zincirinin aksamaması adına iş süreçlerini aralıksız sürdürüyor.