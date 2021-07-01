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Haberler Ekonomi Vahşi sulamaya son

Vahşi sulamaya son

Vahşi sulamaya son

1.7.2021

KÜRESEL iklim krizi ve kuraklık sorunu, Agroexpo 2021 İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda sulama teknolojilerini ön plana çıkardı. 126 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda en çok ilgi gören stantlar arasında Ege Yıldız ve Egeplast standı da yer aldı. Agroexpo 2021'de, Ege Yıldız ve Egeplast dünyada temiz su kaynaklarının azaldığına vurgu yaparak, ziyaretçilere tarımsal sulamada teknolojik çözümler sundu. Bu konuda Vodafone ile gerçekleştirilen ortak projeler de ziyaretçile tanıtıldı. Ziyaretçiler, orta ve büyük ölçekli sulama projeleri ve bayilik taleplerinde bulundu.

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