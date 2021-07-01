Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

VARLIK barışı başvurularında süre 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan uygulamada da süre 30 Haziran'da bitiyordu. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebilecek.

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