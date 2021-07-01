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Haberler Ekonomi Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

Varlık barışında süre 6 ay uzatıldı

1.7.2021

VARLIK barışı başvurularında süre 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan uygulamada da süre 30 Haziran'da bitiyordu. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'ye getirilebilecek.
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