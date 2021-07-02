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Haberler Ekonomi 6 milyar liralık santral yatırımı gerçekleşecek

6 milyar liralık santral yatırımı gerçekleşecek

6 milyar liralık santral yatırımı gerçekleşecek

2.7.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA GES-3 yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu belirterek, "Santrallerin kurulumuyla yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek." dedi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Enerji Bakanı Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

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