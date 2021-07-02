  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın ihracatta hızını yükseltti

ihracatta hızını yükseltti

Aydın ihracatta hızını yükseltti

2.7.2021

AYDIN'DA ihracat Mayıs'ta yüzde 74,4 artarak 81 milyon dolara çıktı. Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "İhracatımız yukarı yönlü ivmeyle hızlandı. Mayıs ayında 56,8 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimiz en fazla ihracat yapan iller arasında 20'nci sırada" dedi.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın ihracatta hızını yükseltti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.