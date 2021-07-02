Aydın ihracatta hızını yükseltti

AYDIN'DA ihracat Mayıs'ta yüzde 74,4 artarak 81 milyon dolara çıktı. Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "İhracatımız yukarı yönlü ivmeyle hızlandı. Mayıs ayında 56,8 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimiz en fazla ihracat yapan iller arasında 20'nci sırada" dedi.

İHSAN KARATAŞ