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Haberler Ekonomi Bayramda 10 milyar bekleniyor

Bayramda 10 milyar bekleniyor

Bayramda 10 milyar bekleniyor

2.7.2021

KISITLAMALARIN kalkması ve aşılanma sayılarının artması turizmi canlandırırken, Kurban Bayramı tatilinin bu yıl hareketli geçeceği bildirildi. Bayramda yaklaşık 10 milyon kişinin seyahat etmesi ve 10 milyar TL'lik ekonomi oluşması bekleniyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Üyelerimiz, iç pazarda 2019 yılı rakamlarının yakalanabileceğini kaydediyor" diye konuştu.
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