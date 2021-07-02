Çekte karekod ile işlem yapın

KEMALPAŞA Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) geleneksel hale getirdiği Perşembe Kahvaltılarına çevrimiçi olarak devam edildi. Etkinliğin son konusu çek tahsilatları ve para piyasaları oldu. Mevzuat Uyum Derneği Başkan Yardımcısı Burak Şenol, "Çek işlemlerinde karekod uygulamasını kullanın" dedi.

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