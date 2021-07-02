Gastro Show’un yıldızı Akhisar

İstanbul'da düzenlenen Gastro Show'un ilk gününde Akhisar Ticaret Borsası'nın açtığı stand büyük ilgi gördü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yüzlerce gastronomi meraklısı "Zeytinyağım Akhisar'dan" ve "Zeytin denince Akhisar" konseptli standı ziyaret etti. Ülke genelindeki tüm oda ve borsa başkanları da yine Akhisar Ticaret Borsası standında görüş alışverişinde bulundu.

LEZZETTE İLÇE İMZASI

Gastronomi dünyasının ünlü ismi, yazar Sahrap Soysal ve TV Programcısı Ayhan Sicimoğlu Akhisar standında gün boyu ziyaretçilerle birlikte olurken, 16. Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonasında altın madalya ile gururumuz olan ve Alhatoğlu Zeytinyağları'nın sponsoru olduğu Milli Sporcu Ayşe Begüm Onbaşı da Akhisar Ticaret Borsası standında hayranları ile buluştu. Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla İstanbul Kongre Merkezi açık alanında düzenlenen Gastro Show, gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan ziyaretçileri "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla ağırladı. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Türkiye'de raflarda satılan zeytin ve zeytinyağının yüzde 70'inde, salçanın yüzde 50'sinde de "Akhisar" imzası olduğunu söyledi.





BULUSMA NOKTASI OLDU

EN iyi lezzetlerin arkasında Akhisar'ın olduğunu vurgulayan Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat şunları söyledi: "Bu söylenmesi kolay ama inanılması zor bir konu olabilir. Ama biz Akhisarlı üreticiler olarak bu hedefe kilitlendik. Türkiye'yi sağlıklı ve lezzetli ürünlerle buluşturuyoruz. Durum böyle olunca elbette Akhisar standları da Türkiye'nin lezzet buluşma noktası oluyor. Aslında sadece Gastro Show'da değil, yurt içinde ve yurt dışında katıldığımız fuarlarda da aynı ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu etkinliklerde hem son tüketicilerle hem de son tüketicilere ulaşmamızı sağlayan toptancı ve perakendecilerle güçlü bir temas sağlayarak şehrimizin ürünlerine ilgiyi pekiştiriyoruz."