İzmir’de ekmeğe 30 Kuruş zam

İZMIR'DE 200 gram ekmeğin fiyatı 30 kuruş zamlanarak 1.8 TL'den satılmaya başlandı. Alınan bilgiye göre, İzmir Fırıncılar Odası'nın zam talebi bakanlık ve konfederasyon tarafından olumlu karşılandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İEOSB) de bu talebi onayladı. Alınan karara göre, 200 gram ekmek 30 kuruş zamla 1 lira 80 kuruştan satılmaya başlandı.

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