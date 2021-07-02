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Haberler Ekonomi Kurbanlıklar bu sene 1750-2500 lira arasında

Kurbanlıklar bu sene 1750-2500 lira arasında

Kurbanlıklar bu sene 1750-2500 lira arasında

2.7.2021

KURBAN Bayramı'na üç hafta kala İzmir'de hayvan satış noktaları ve kurban kesim yerlerinde çalışmalar sürüyor. İzmir Kasaplar Odası Başkanvekili Gürsel Hasgüçmen, geçen yıl 1400- 2000 lira arasında satılan kurbanlık koçun, bu yıl 1750-2500 lira arasında değer bulacağını, 12 bin lira civarında olan bir kurbanlık dananın fiyatının ise 15-18 bin lira arasında değişeceğini söyledi.

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