Merkez Bankası rezervleri arttı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi. Öte yandan Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi geldi. Yabancı para cinsi mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını 2 puan artıran Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıkların döviz olarak tesis edilmesi opsiyonunda sunduğu oranı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü.