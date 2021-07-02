Mesir Derneği’nde Tanık güven tazeledi

MANISA'YI Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nde mevcut başkan Ufuk Tanık güven tazeleyip yeniden göreve seçildi. Tanık'ın yeni yönetim kurulunda Güngör Çalışır, Alpaslan Gül, Galip Karagözler ve Ahmet Songüler yer aldı. Başkan Ufuk Tanık, "Mesir sadece Manisa'mız için değil ülkemiz için de kültürel bir mirastır. Bundan dolayıdır ki 480 yıldır Sultan Camii'nin külliyelerinden saçtığımız mesirimizin festivali UNESCO tarafından somut olmayan dünya kültür mirası listesine alınmıştır. Pandemi sebebiyle 2 yıldır festivalimizi gerçekleştiremedik ama şifa dağıtmak için mesir macunu üretimimiz devam etti. Salgın vakalarının düşmesiyle gerekli izinleri alabileceğiz. Festivalimizi gerçekleştirebilmek için heyecanla bekliyoruz. Seçimimizi yaptık, katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK