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Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

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, 'nin taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan taksit düzenlemesi

02.07.2021, 09:25

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kredi kartı harici yapılan taksitli satışlara sınırlama getirildi.

Buna göre, konut satışı haricinde gerçekleştirilen satışlarda taksit miktarı 12 ayı geçemeyecek.

Bu sınırlama sadece havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama giderlerinde geçerli olmayacak.. Bu tür harcamalarda taksit miktarı 18 aya kadar uzayabilecek.



Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarının satışında en fazla 3 ay, video, kamera ve ses sistemleri gibi elektronik cihazların satışında en fazla 4 ay taksit yapılabilecek.

Tablet satışlarında taksit sayısı 6 ayı, beyaz eşya ve mobilya satışında ise 9 ayı geçemeyecek.

Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı 9 ay, beş bin liranın üzerindeki satışlarda ise 4 ay olacak.

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