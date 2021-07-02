Turkish Cargo 100 milyon doz aşı taşıdı

TURKISH Cargo, 100 milyon doz koronavirüs (Kovid-19) aşısını, dünyanın 35'ten fazla ülkesine ulaştırmayı başardı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Turkish Cargo salgınla mücadelede önemli bir şans oldu. İlaç taşımacılığında küresel pazar payımızı da yüzde 7,5'a çıkardık" diye konuştu
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