BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faizsiz konut alanında faaliyet gösteren şirketlerle ilgili önemli bir karar aldı. Kurum nisan ayından itibaren aldığı intibak başvurularını değerlendirdi. 35 şirketin incelelenmesi sonunda 21 şirketin şartları taşımadığı için intibak başvurusunun reddine ve tasfiyesine karar verildi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirildiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. ŞİRKETLERİN LİSTESİ İNTİBAK başvurusu reddedilen 21 şirket şöyle: İktisatevim Gayrimenkul, Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv, Doğruevim Gayrimenkul, Finansevim Gayrimenkul Otomotiv, Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon, Finalevim Gayrimenkul Otomotiv, Yaşamevim Gayrimenkul, HH Aydın Yatırım Holding, İhtiyaçevim Gayrimenkul, Varlıkevim Gayrimenkul, İstek Evim Gayrimenkul, İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul, Destekevim Gayrimenkul, Gerçekevim Gayrimenkul, Değer Tasarruf Gayrimenkul, Önceevim Gayrimenkul Oto, Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto, Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv, Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto, Birlikbirikim Gayrimenkul.