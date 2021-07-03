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Haberler Ekonomi 5 milyarlık destek ödemeleri basladı

5 milyarlık destek ödemeleri basladı

5 milyarlık destek ödemeleri basladı

3.7.2021

KORONAVİRÜS salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere 5 milyar liralık destek ödemeleri başladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, KOSGEB'in girişimcilere ve KOBİ'lere yıllık yaklaşık 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladığını vurgulayarak, söz konusu desteğin koronavirüs salgını döneminde hiçbir şekilde aksamadığını anlattı. Kurt, "Burada öncelikli hedef kitlemiz yüzde 25'lik ciro kaybı yaşayanlar ve buna rağmen personelini işten çıkartmamış olanlardı. Ayrıca daha önce işe devam kredisi veya KOSGEB'den girişimcilik kredisi kullanmamış olanları gözettik. 5 milyar liralık destek paketinin ilk ödemelerine 30 Haziran itibarıyla başladık" dedi.

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