Bakanlık da taksit sayılarını düşürdü

TİCARET Bakanlığı, taşıt, mobilya, elektrikli eşya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Buna göre konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek. Taksitlendirme süresi, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonunda 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşyada 4 ay, tablet bilgisayarda 6 ay, fiyatı 5 bin liranın altındaki televizyonlarda 9 ay, 5 bin lira ve bu tutarın üzerindeki televizyon satışlarında 4 ay olacak. Bu süre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşyalarda 9 ay, mobilyada 9 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise 18 ay olarak uygulanacak.

TAŞIT DEĞERİNE GÖRE

TAKSİTLENDİRME süresi nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ayı, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ayı ve 750 bin liranın üzerinde olup 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ayı geçemeyecek. Nihai fatura değeri 1 milyon 500 bin liranın üzerinde olan taşıt satışlarında ise taksitlendirme yapılamayacak.