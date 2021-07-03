Egeli turizmciye bayram dopingi

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Ege'deki oteller, Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaştı. Normalleşmeyle otellerde rezervasyon için telefonlar çalmaya başlarken, Ege kıyılarındaki oteller de bayrama dolu girecek. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, iç pazarda yaşanan rezervasyon hareketliliğinin 2019 rakamlarını geride bıraktığını dile getirdi. Sezonu salgın sürecinin getirdiği olumsuzlukları telafi edecek şekilde kapatmak istediklerini ifade eden İşler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı birleşince 11 günlük bir tatil yapıyor. Şu anda tesislerin çoğu doldu. Çok ciddi bir talep var. Yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştık. Turizmcinin beklentisi karşılanacak gibi gözüküyor. Sadece temmuzda değil, ağustos ayında da rakamlarımız çok iyi." diye konuştu.

ÇOK AZ YER KALDI

Rusya'dan uçuşların açılması ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının yabancı turist hareketliliğini de artıracağını anlatan İşler, sektörün eski günlerine hızla dönmeye başladığını, amaçlarının sezonu uzatmak olduğunu ifade etti. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Ramazan Bayramı'nı kaçıran vatandaşlarımız Kurban Bayramı için yerini ayırttı. Şu anda ilçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 90-95 seviyesinde. Rezervasyon yapmak isteyenler elini çabuk tutsun. Fazla yerimiz kalmadı." dedi. Çeşme'ye yurt dışından da talep gelmeye başladığına dikkati çeken Belge, yabancı pazarda hedefin 2019'u geride bırakmak olduğunu kaydetti.



SEYAHATLER ÜÇE KATLANDI

ENUYGUN, Kovid- 19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte uçak bileti satışlarında yüzde 115, otobüs biletlerinde yüzde 324, konaklamalarda ise yüzde 381 artış yaşandığını bildirdi. Önceki haftaya göre uçak bileti aramaları yüzde 115, otobüs bileti aramaları yüzde 186, otel aramaları ise yüzde 170 arttı. Otel rezervasyonu aramalarında ise Türkiye'nin tercihi Antalya'dan sonra Muğla, Aydın, Balıkesir ve İstanbul oldu.