Elektronik dolap doktoru

İzmir'deki çalıştığı devlet hastanesinde çok sayıda kanser hastasını iyileştirip sağlığına kavuşturan onkoloji uzmanı Hüseyin Ordu, emekli olduktan sonra farklı bir alanda hizmet vermeye başladı. Birçok kurum ve kuruluşta genellikle kütüphane ve arşivlerde kullanılan raylı sistemle ve kol gücüyle hareket eden dolaplara elektronik hareketli kontrol sistemi yükleyen Hüseyin Ordu, profesyonel bir teknik ekiple çalışıyor.

NAZTEK FİRMASINI ALDI

ABD'li bir elektronik mühendisi arkadaşının kurduğu firmaya 2015 yılında ortak olan ve daha sonra tamamen firmayı devralan Ordu, sadece yurt içinde değil yurtdışında da birçok ülkedeki kurum ve kuruluştaki dolaplara da elektronik kontrol yazılımını yükleyerek tonlarca ağırlıktaki dolapların bir tuşa basarak rahatlıkla hareket etmelerini sağlıyor. Türkiye'de bu alanda hizmet veren ilk ve tek firma olduklarını söyleyen Ordu, "Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi yurt dışındaki ülkelerden de çok talep geliyor. Tonlarca ağırlıktaki dolapları altlarında raylı sistem olsa bile kol gücüyle hareket ettirmek kolay olmuyor. Özellikle bayanlar için bu zor oluyor. Ama biz hali hazırda kullanılan dolaplara, bu sistemi dizayn ederek bir tuşa basarak hareket etmelerini sağlıyoruz" dedi. 1989 yılından beri birçok hastayı tedavi eden Ordu, kurmuş olduğu Denizli Onkomer ile 20 yıldır radyoterapi hizmeti vermeye başladığını, bu arada ABD'li bir elektronik mühendisi işadamı arkadaşı tarafından Türkiye'de kurulan son nesil kablosuz elektronik hareketli kompakt arşiv depolama sistemi üreten Naztek isimli firmayı devraldığını söyledi. Bu alanda da büyük bir başarıya imza atan Ordu, dolaplara elektronik sistem yükleyerek hareket etmelerini sağlayan bir yazılım geliştirdi. Ordu, "Türkiye'deki tüm dolapları elektronik kontrol sistemine çevirmeyi hedefliyoruz. Kollu sistemler için kas gücü gerekiyor. Dolaplardaki kolları söküp aynı yere pano yerleştiriyoruz. Dolaplarımızı elektronik olarak hareket ettiren bir yazılım yüklüyoruz" ifadelerini kullanrdı.

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ

Ürettikleri sistemin yüzde yüz yerli ve milli olduğunu söyleyen Ordu, "Dolapların arası tamamıyla kablosuz WIFI ile iletişim kurarak çalışan en son teknolojiye sahip. Dolaplar birbiriyle senkronize olarak hareket ediyor. Ürettiğimiz sistem, insan sağlığı açısından son derece güvenli 24 DC volt enerji kullanan dolap ünitesi başına 10 tona yaklaşan taşıma kabiliyetli bakım gerektirmeyen en son nesil kablosuz elektronik hareketli kompakt arşiv ve depolama sistemidir. Arada sıkışma olmaz. Bir malzeme araya düştüğü zaman hemen duruyor yani malzemeyi ezmiyor çünkü sensör var. Yan yana 30 dolaba kadar kontrol ediyoruz" diye konuştu.



ÇOK SAYIDA ÜLKEYE SATTIK

BELEDİYELER, devlet arşivleri, kütüphaneler, sanayi kuruluşlarından son nesil sisteme çok büyük talep olduğunu, ihracat da yaptıklarını anlatan Ordu, "Macaristan, Ürdün, Avusturalya, Polonya, İtalya, İspanya'ya bu hizmeti veriyoruz. Dolaplar çelik veya demir olabilir. Biz dolap üretmiyoruz. Sadece dolabın elektronik kontrol sistemini yapıyoruz. Belirlenen alandaki dolap alanını projelendirip dolap üreten firmalarla bağlantıya geçebiliyoruz" dedi.



ÜST DÜZEYDE GÜVENLIK

DOLAPLARIN özel pin kodu veya şifreyi bilen yetkili kişiler dışında kesinlikle hareket ettirilemeyeceğini vurgulayan Ordu, şöyle devam etti: "Yetkisiz kullanıcıların dolaplara erişimi engellenir sadece yetki verilenler dolaplara erişebilir. Tek dokunuşla dolap 60 santimetrelik bir koridoru 6 saniye içinde açıyor. Depolanan malzeme ve dosyalar en üst düzeyde korunuyor. Acil stop sistemi tek dokunuşla tüm dolapları anında durdurur. Güvenlik foto ve koridor giriş sensörleri, kullanıcı güvenliğini sağlar."

Tolga TEKİN