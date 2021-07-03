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Haberler Ekonomi Gözler Haziran enflasyonunda

Gözler Haziran enflasyonunda

MEMUR, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların gözü 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Maaşlara yapılacak zam oranı ilk 6 aylık rakamın netleşmesiyle belirlenecek.

Gözler Haziran enflasyonunda

3.7.2021

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) pazartesi günü açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler geliyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mayısta bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39 arttığı dikkate alındığında, memur maaşlarına enflasyon farkı gündeme gelecek. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. 5 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 3,39'luk ek zam almaya hak kazandı. Kesin rakam pazartesi belli olacak. Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek.

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