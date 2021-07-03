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Haberler Ekonomi Lavanta tarlasını turizme kazandırdı

Lavanta tarlasını turizme kazandırdı

Lavanta tarlasını turizme kazandırdı

3.7.2021

DENİZLİ'DE tıbbi aramotik bitkiler yetiştiricisi Mustafa Avşar, 15 yıl önce dikim yaptığı 35 dönümlük lavanta tarlasını turizme kazandırdı. Tarlasına kafeterya, kamelya, dinlenme yerleri, fotoğraf çekim yerleri, merdiven, salıncak, tuvalet gibi bölümler yaptıran Avşar, lavanta tutkunu misafirlerini ağırlamaya başladı. Pamukkale Akçapınar mahallesindeki alanda düğün, nişan çekimleri yapılıyor. Avşar, "Lavantadan iyi para kazandık. Tarlamız ekim ayına kadar ziyarete açık olacak. Herkesi bekliyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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