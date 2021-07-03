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Haberler Ekonomi Toros Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

26 Öğretim Üyesi alıyor

Rektörlüğü 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Toros Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi alıyor

03.07.2021, 09:37

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak profesör, doçent ve Dr. öğr. üyesi alınacaktır"açıklaması yapıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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