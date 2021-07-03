Üniversiteye akademik personel alımı…

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre;

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacak.

Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 143, Öğretim Görevlisi kadrosuna 35, Araştırma Görevlisi kadrosuna ise 24 akademik personel alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.