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Haberler Ekonomi Zincir marketlerde kurbanlıklar satışta

Zincir marketlerde kurbanlıklar satışta

Zincir marketlerde kurbanlıklar satışta

3.7.2021

KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 1490 liradan, büyükbaşların ise bir hissesi 1795 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Kredi kartlarına taksit imkanı da sunuluyor. CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunarken, Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 1795 liradan, 16 kilogramlık koçu 1950 liradan alıcıyla buluşturuyor. A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına göre 8 ila 10 taksit imkanı sunuyor.

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