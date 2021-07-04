Afyon'da icradan satılık arsa!

Mahkeme Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan 51.900 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsanın orta derin profilli, organik maddece orta, taşsız, killi-tınlı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 04.08.2021 14:00 belirlendi.