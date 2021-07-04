İZMİR Bergama'da tarihi zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Pergamon Antik Kenti'nde başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi için kritik bir gelişme yaşandı. Devlet Su İşleri öncülüğünde yürütülecek proje için, Cumhurbaşkanlığı Bergama ilçesi sınırları içerisinde yer alan 134 adet parsel için acil kamulaştırma kararı aldı. Türkiye'de ilk olacak projeyle dere yatağı yeniden düzenlenerek, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar ortaya konulacak. Böylece Bergama'nın kalbinde özel bir turizm alanı oluşturulacak. Proje kapsamında 1400 metrelik de yeni duvar inşa edilecek.

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