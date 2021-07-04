Bir günde 350 uçak iniyor

DÜŞEN vaka sayılarının ardından turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'ya adeta turist yağıyor. Rusya'nın ardından Almanya pazarının da açılmasıyla birlikte uçuş trafiği de hızlandı. Antalya'da pandeminin başlangıcından bu yana bir ilk yaşanacak. 40 ülkeden 350'ye yakın uçak bugün Antalya Havalimanı'na iniş yapacak.

TÜRSAB Antalya BTK Başkanı Ferit Turgut, pandeminin başlangıcından bu yana Antalya'ya ilk defa bir günde 350'ye yakın uçak geleceğini belirtti. Turgut'un verdiği bilgilere göre, Rusya'dan 90, Almanya'dan 65, Ukrayna'dan 45, Polonya'dan 40, Romanya'dan 15 uçak olmak üzere yurtdışından toplam 255 uçak inecek. Bu uçaklarla bir günde yaklaşık 60 bin yabancı turist gelecek. İç hat ve diğer hatlar da eklendiğinde Antalya Havalimanına inecek uçak sayısı 350'yi bulacak.

ANTALYA'YA TURİST AKINI

ÖTE yandan son 10 günde Antalya Havalimanına iç ve dış hatlardan 2 bin 765 uçak indiği ve bu uçaklarla 509 bin ziyaretçinin geldiği belirtildi. Verilere göre son 10 günde Antalya'ya en çok yolcu gönderen ülke 145 binle Rusya olurken, onu 80 binle Ukrayna, 59 binle Almanya, 23 binle Polonya, 14 binle Kazakistan ve 13 binle Romanya takip etti. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak ile 30 Haziran arasındaki 6 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam yabancı turist sayısı, 1 milyon 468 bin 40 kişi oldu