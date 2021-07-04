BOTAŞ'IN Twitter hesabından, BOTAŞ International Şirketinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda şirket tarafından Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığı bilgisi verildi.
BTC’den 3,6 milyar varil petrol tasındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.