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Haberler Ekonomi BTC’den 3,6 milyar varil petrol tasındı

BTC’den 3,6 milyar varil petrol tasındı

BTC’den 3,6 milyar varil petrol tasındı

4.7.2021

BOTAŞ'IN Twitter hesabından, BOTAŞ International Şirketinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda şirket tarafından Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı'ndan bugüne kadar 3 milyar 670 milyon varil petrol taşındığı bilgisi verildi.
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