Ekmeğe yapılan zamma vatandaşlardan tepki

İzmir'de Fırıncılar Odası'ndan gelen zam talebinin İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nce uygun görülmesi sonucu ekmeğe yapılan yüzde 20 zam tepki çekti. İzmir'de 200 gram ekmeğin 30 kuruş zam yapılarak 1 lira 80 kuruştan satılmaya başlanması tüketicileri isyan ettirdi. Zam oranının yeniden gözden geçirilmesini isteyen vatandaşlar, "Ekmeğimizle oynamayın. Artış oranı daha düşük olmalıydı" görüşünü dile getirdi. İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam yapılmasına karşı çıkan apartman görevlisi Harun Duru, "Bizim gibi asgari ücretli çalışan kesim için yüzde yirmilik bir zam çok. Günde 5 ekmek alıyoruz. Bir lira fark etti. Bütçemizde ayda bir anda 30 liralık bir açık oluştu. Daha makul bir artış yapabilirlerdi" dedi.

TÜKETİCİ ŞAŞKIN

Temizlik görevlisi Seher Şanal ise "Biz bir kaç ekmek alıyoruz, günde 10-14 ekmek alanlar var. Temel gıda olan ekmeğe yüzde 20 zam yapılması şaşırtıcı. Bu zam kararının tekrar gözden geçirilmesi gerekli" diye konuştu.

MALİYETLER BİZİ ZORLADI

İzmir Fırıncılar Odası'nın zam talebinin konfederasyon tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve fırıncı Hüseyin Sağır, ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Fırıncı Sağır, artan maliyetler karşısında yapılan küçük zamla ancak nefes alacaklarını belirtirken, ekmek israfının önlenmesi konusunda çalışma yapılmasını istedi.

FATİH ŞENDİL