Elektrik tüketimi Haziran’da yüzde 11,56 arttı

TÜRKİYE'NİN elektrik tüketimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,56 artarak 26 milyar 436 milyon 459 bin kilovatsaat oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 37 milyon 784 bin kilovatsaatle 30 Haziran'da, en düşük tüketim ise 737 milyon 543 bin kilovatsaatle 6 Haziran'da gerçekleşti. Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Korkut Öztürkmen, "Hidroelektrik santrallerin ve rüzgar santrallerinin mevsimsel etkilerden kaynaklı olarak düşük kapasiteyle çalışmaları nedeniyle, Türkiye'de ekonomik büyümeye paralel artan elektrik talebini doğalgaz ve kömür santralleri karşıladı" dedi.

DİĞER