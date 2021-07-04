Gayrimenkulde uzun süre cazibe merkezi olacağız

ANKARA Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Yeşim Tanrıvermiş, Türkiye'nin doğru hamlelerle gayrimenkulde cazibe merkezi olma özelliğini çok uzun süre devam ettirebileceğini belirtti. Tanrıvermiş, gayrimenkul sektörü için en büyük riskin geri ödemelerde yaşanacak sorunlar olacağına işaret ederek, sektörde gelecek yıllarda küçülme beklendiğinden, bu riski önleyecek önlemler alınması gerektiğini anlattı. TÜRKİYE'NİN doğru hamlelerle gayrimenkulde cazibe merkezi olma özelliğini çok uzun süre devam ettirebileceğine dikkati çeken Tanrıvermiş, "Türkiye yabancının her koşulda yatırım yapmak isteyeceği bir ülke. Türkiye'ye gelen yabancıların da gayrimenkul sektöründe doğru kişilerden hizmet alması ve doğru yönlendirilmesi önemli." diye konuştu.

KİMYA SEKTÖRÜNDEN 2,37 MİLYAR $'LIK REKOR

İSTANBUL Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Haziran ayında 2,37 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirerek sektörel bazda tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık." dedi. KİMYA sektörünün ihracatı aynı dönemde yüzde 66,6 artış kaydetti. Böylece mayıs ayından sonra haziran ayında da en çok ihracat yapan birinci sektör olan kimya sektörünün yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı yüzde 40 artışla 12 milyar dolara yaklaştı. Pelister, "Yıllık hedefimizin çok üstüne çıkarak 23 milyar doları yakalayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.