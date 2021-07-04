İZMİR, ihracatın yükselen yıldızı

MAYIS ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 65,7, İzmir'de ise yüzde 59 arttı. Yükselişe geçen ve en fazla ihracat yapan iller sıralamasında yer alan İzmir, 1 milyar 366 milyon dolarlık ürün sattı. Ege İhracatçı Birlikleri, Haziran ayında yüzde 51 artışla 1 milyar 550 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021'in ilk yarısında ihracatını yüzde 30 yükselterek 7 milyar 646 milyon doları Türkiye'ye kazandıran EİB, son 1 yıllık dönemde yüzde 17 ivmeyle 14 milyar 774 milyon dolara ulaştı. Manisa 478 milyon dolar, Denizli 461 milyon dolar, Muğla 73 milyon dolar, Balıkesir 71 milyon dolar, Aydın 65 milyon dolar, Afyon 37 milyon dolar, Kütahya 34 milyon dolar, Uşak ise 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

TÜRK LİRASI İLE YAPILAN DIS SATIM YÜKSELİSTE

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Haziran ihracat rakamının 20 milyar dolar olmasını çok istediklerini ancak 19,77 milyar dolarlık değerle ayı bitirdiklerini söyledi. Aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık bazdaki ihracat rakamlarında rekor elde edildiğini belirten Gülle, "Yıllık rakam 200 milyar dolardan 200 milyon dolar eksik kaldı. Haziran rakamı bizleri hedefe biraz daha yaklaştırdı" dedi. Gülle, Türk lirasıyla yapılan ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 31,7 milyar lira olduğunu belirterek, "6 ayda 189 ülkeye ihracatımızı Türk lirasıyla gerçekleştirmişiz" dedi.